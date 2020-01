Pasveer denkt na over toekomst in buitenland, maar wil ook wel blijven

Over een nieuw contract heeft de doelman nog niet gesproken met Vitesse. 'Maar dit is meestal de periode dat de clubs komen met het verhaal of ze wel of niet met mij verder willen. Ik maak me daar niet druk over, ik zie het wel.'

Tekst gaat verder na de foto:



Foto: Omroep Gelderland

'Ga er heel open in'

Toch speelt bij de Tukker, die in zijn derde contractjaar zit bij Vitesse, wel het idee om nog een stap naar het buitenland te maken. 'Ik zou het prima vinden om naar het buitenland te gaan. Maar ik weet ook dat ik met mijn leeftijd niet zo snel weggehaald word. Mocht dat wel het geval zijn, dan sta ik daar zeker open voor. Maar ik wil ook met Vitesse praten over hoe we de toekomst zien.'

Tekst gaat verder na de foto:

Foto: Omroep Gelderland

Daarmee sluit hij ook een langer verblijf in Arnhem niet uit. 'Ik ben er heel open in. Als ze willen praten, dan is dat prima. Als ze zeggen: we gaan niet verder, dan even goede vrienden. Dan gaan we weer verder kijken.

Stoppen?

Aan stoppen denkt de 36-jarige doelman nog niet. 'Ik heb nog veel plezier in het spelletje en voel me fit. Als ik het gevoel heb dat ik het niveau niet meer aan kan, dan stop ik. Maar ik heb juist het eerder het gevoel dat ik nog stapjes kan maken.'