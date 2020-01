Benefiet voor afgebrande 'voedselbank'

Twee weken geleden brandde het pand van de stichting burgerinitiatief Woudenberg in het centrum van Scherpenzeel tot de grond toe af. Daarna ging het snel, er kwam een (tijdelijke) locatie, uit het hele land werden kleding, spullen en eten gebracht en vanavond is het benefietconcert voor de stichting die mensen die net boven het minimum zitten een steuntje in de rug geeft.

'Het is onvoorstelbaar hoe Nederland is opgestaan', vertelt voorzitter Jacco van den Essenburg. 'We hebben zoveel spullen gekregen dat we nu vooral vrijwilligers nodig hebben om alles te sorteren: Hartverwarmend.'

Master Stu, een volkszanger met zijn roots in Paramaribo en woonachtig in Purmerend is één van die mensen die is opgestaan. Hij treedt vaker op bij voetbalclub de Valleivogels. Toen hij hoorde dat deze stichting in het dorp in nood zat bedacht hij zich geen moment en stelde een benefietavond voor.

'Ik dacht, wat kunnen we doen om deze mensen te helpen en toen ben ik een beetje gaan lobbyen.' De voetbalclub en wat andere zangers zagen de benefiet wel zitten. Van Essenburg hoopt dat het druk wordt: 'want de opbrengsten zijn allemaal voor mensen die het heel goed kunnen gebruikt.'

Het feestje begint om 17.00 uur.