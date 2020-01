Beeldmateriaal over kinderuitzendingen in 1945 gezocht

Zutphense ‘bleekneusjes’ gingen in 1945 naar Denemarken, Zweden en Engeland

In september en oktober 1945 werden verschillende Zutphense kinderen uitgezonden naar Denemarken, Zweden en Engeland. Kinderen tussen de zes en twaalf jaar die geleden hadden onder de Duitse bezetting werden opgenomen in gastgezinnen om te herstellen en aan te sterken.

In de archieven is niets terug te vinden over deze speciale kinderuitzendingen. Wij zijn op zoek naar beeldmateriaal, herinneringen en ervaringen van Zutphenaren en Warsnvelders die in 1945 deelnamen aan deze kinderuitzendingen.

Op 22 september 1945 namen Zutphense kinderen deel aan een transport naar Zweden via Denemarken. Volgens informatie reisden vijfhonderd kinderen uit de omgeving Arnhem en Zutphen naar opvangkampen in de Zweedse plaatsen Falsterbo, Höllviksnas en Ystad. Na twee of drie weken werden ze naar een pleeggezin gebracht. De kinderen verbleven acht maanden in Zweden.

Op 10 oktober 1945 was er een tweede transport met vierhonderd kinderen waar ook Zutphense kinderen deel van uitmaakten. Deze kinderen gingen met het passagiersschip de Sibajak naar Gravesend in Engeland. Na aankomst werden de kinderen per trein naar kampen in Warmsworth bij Doncaster en Rugeley gebracht, waarna de kinderen naar pleegouders gingen. De kinderen bleven zes maanden in Engeland.

In totaal werden naar schatting dertigduizend kinderen uitgezonden naar Engeland en Schotland, naar België, Zwitserland, Frankrijk, Denemarken en Zweden.

Heeft u beeldmateriaal over de kinderuitzendingen, of bent u als kind op uitzending geweest en wilt u met ons uw herinneringen en ervaringen delen? Reageren kan hieronder!