Autobranden in 2019: de teller komt bijna op 800 uit

Autobranden vormen een groot probleem in onze provincie. Deze week had met name Nijmegen te maken met een aantal wagens die in de fik vlogen, na te zijn aangestoken. De politie noemt het een negatieve trend, omdat het aantal autobranden stijgt.

Er is in 2019 sprake geweest van 777 vormen van ernstige brandstichting. Het aantal voertuigen dat daarbij beschadigd raakte ligt hoger: 799. Reden dat dit laatste getal hoger uitpakt is omdat er bij een autobrand soms ook omliggende geparkeerde wagens beschadigd raken.

Lastig dossier

Kunnen we daarmee zeggen dat het cijfer van het aantal autobranden hoger of lager is dan vorig jaar? 'Nee', zo reageert woordvoerder politie Oost Nederland, Ronald van der Leden: 'De cijfers liegen er niet om, maar waren ook vorig jaar al hoog. Het is beter te spreken van een negatieve trend in de misdaad, die ook het afgelopen jaar is doorgezet.'

In heel 2018 was sprake van 753 brandmisdrijven. Een lager aantal dus dan in 2019. Maar het aantal omliggende voertuigen dat ook werd meegenomen ligt dat jaar hoger: 1078.

Autobranden vormen een lastig dossier voor politiediensten in heel Nederland. In veel gevallen is de dader onvindbaar voor de recherche.