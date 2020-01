Een boodschap doen tijdens het boodschappen doen? Deze app helpt daarbij

Een boodschap doen tijdens het boodschappen doen? In Wijchen is dat nu een stuk makkelijker dankzij de HogeNood-app. De gemeente stelt samen met lokale ondernemingen een aantal toiletten beschikbaar voor het publiek, zodat vooral invaliden zich meer welkom moeten voelen in het centrum.

Met de mobiele app HogeNood, kan men precies zien welke onderneming haar toilet beschikbaar stelt. Een plasje plegen bij de HEMA of een boodschap doen bij het gemeentehuis: het is tegenwoordig allemaal een stuk laagdrempeliger in Wijchen.

‘Een gastvrij centrum’

‘Het is vooral voor mensen met een fysieke beperking, die op deze manier snel een invalidentoilet kunnen vinden’, legt wethouder Titus Burgers uit. Samen met het centrummanagement nam de gemeente het initiatief de kleinste kamertjes openbaar te maken. ‘Zo vaak zullen mensen er geen gebruik van hoeven maken’, denkt hij. ‘Maar het feit dat de mogelijkheid er is, zorgt er hopelijk voor dat er een bepaalde drempel verdwijnt en de gemeente gastvrijer wordt.’

Op gebied van toegankelijkheid scoort Wijchen in ieder geval niet slecht. Uit onderzoek van rolstoelspecialist O4 Wheelchairs bleek vorig jaar nog dat de gemeente de meest rolstoelvriendelijke van Nederland is.

'Toegankelijkheid een must'

Jan Troost, directeur van Inclusie Verenigd, zit zelf in een rolstoel, komt op voor de belangen van zijn invalide medemens én woont in Wijchen. ‘Ongeveer 99 procent van alle winkels in de gemeente is rolstoeltoegankelijk, dus ik kan me zeker wel vinden in die onderzoeksresultaten’, begint hij. ‘Maar het kan altijd beter.’ De komende jaren start de gemeente met het centrumplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer: een project om het centrum een upgrade te geven. Volgens Troost is toegankelijkheid daarbij echt een must.

‘Die toegankelijkheid is ook niet vrijblijvend’, vertelt hij. Sinds 2016 geldt er in Nederland namelijk het VN-verdrag handicap. ‘Ik verwacht dan bij de nieuwe centrumplannen ook echt een compleet andere visie, waarbij toegankelijkheid een uitgangspunt moet zijn.’

