De Graafschap mikt op de aanval tegen Jong Utrecht

Met Stef Nijland komt er een extra aanvallende middenvelder in het elftal. Gregor Breinburg, normaal een vaste waarde, staat ernaast. 'Ernaast, ja als je het zo oppikt', nuanceert trainer Mike Snoei. 'Greg pikt het niet eens zo op. We kunnen maar met elf namen starten. Op dit moment één controleur en Greg is niet eens een echte controleur. Hij zou ook de positie van Stef of Branco over kunnen nemen.'

Maar De Graafschap mikt dus nadrukkelijk op de aanval. 'We hebben dat nu iets aanvallender neergezet, met Stef op tien. Tegen Jong PSV hebben we met exact dezelfde elf namen gespeeld. Dat je wat wisselt, heeft te maken met het type tegenstander.'

Van den Boomen blij met positie

Verder is de basiself ongewijzigd. De nieuwe aanwinst Sven Blummel begint nog op de bank. Jeremy Helmer zit wegens een blessure niet bij de selectie. Branco van den Boomen speelt in deze tactiek iets meer teruggetrokken en dat bevalt de middenvelder wel. 'Ja, het is wel lekker om iets meer afspeelmogelijkheden te hebben voorin. Dus ik ben er wel blij mee. We moeten goed aan dit jaar beginnen. We hebben het altijd nodig om te winnen, maar zeker nu. Want het staat allemaal dichtbij elkaar. Elke overwinning is nu belangrijk. Directe promotie is het doel gewoon.'

De Graafschap kwam uit tegen Jong Utrecht niet verder dan een 2-2 gelijkspel. 'Zij doen het heel goed, zeker chapeau naar René Hake, die daar toch wel wat heeft neergezet. Het zijn allemaal hoog opgeleide spelers met een goede basistechniek. Maar qua duelkracht liggen ze wat achter, hopelijk kunnen we ze daarop pakken.'

Hollands weer

De wind woei nadrukkelijk over het trainingsveld. Een contrast met Zuid-Spanje. 'Nee, lekker. Typisch Hollands weer', vindt Snoei. 'We hebben daar hele goede omstandigheden gehad en uitstekend kunnen trainen. Eens kijken of dat eruit komt morgenavond. Een frisse start, voor zover dat nodig was, in zoverre dat iedereen donders goed weet dat het moet gebeuren in die tweede seizoenshelft. Vanuit een goede positie nog steeds, een promotieplek. Het moet wat betrouwbaarder, wat frivoler en wat aantrekkelijker.'

Opstelling: Jurjus; Owusu, van Huizen, van de Pavert, Tutuarima; Vet, Nijland, van den Boomen; van Mieghem, Seuntjens, Hamdaoui.