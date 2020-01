Ede was niet voorbereid op 100 reljongeren met oud en nieuw

Ede was niet voorbereid op het grote aantal relschoppende jongeren met oud en nieuw. Dat blijkt uit een brief aan de Edese gemeenteraad waarin ook de schade opgesomd wordt. Het gemeentebestuur gaat het beleid tegen jeugdoverlast heroverwegen.

Op oudejaarsavond en in de nieuwjaarsnacht werd in de Edese wijk Veldhuizen veel schade aangericht. In de brief staat een overzicht: er zijn zeven personenauto's in brand gestoken, twee bushaltes vernield en vele mensen door jongeren bekogeld met zwaar vuurwerk.

Een professional liep daarbij brandwonden op. Dat het in Ede goed misging, was bekend, maar cijfers ontbraken tot nu toe.

Geplande acties

Uit de brief is op te maken dat de oudejaarsonrust voor de gemeente onverwacht kwam, terwijl de onruststokers hun acties waarschijnlijk gepland hadden.

'De grote omvang en samenstelling van de groep, alsook de strategie van kleine en grote groepen, het plaatsen van illegaal vuurwerk onder auto’s en verstrekken van vuurwerk uit auto’s, doet sterk vermoeden dat er sprake was van afspraken vooraf (via social media)', is te lezen.

Maar bij de gemeente waren 'geen concrete signalen binnengekomen van voorgenomen overlast in de wijken Veldhuizen en Ede Zuid', staat in de brief. 'Het doelgerichte karakter en de omvang van de overlast konden we niet voorzien.'

Aangezwengeld door social media

Vervolgens liep het in de nieuwjaarsnacht behoorlijk uit de hand. Dat werd mogelijk aangezwengeld door social media. 'Er zijn signalen dat jongeren uit verschillende steden elkaar hebben uitgedaagd door filmpjes op social media te plaatsen en tegen elkaar op te bieden.'

In de middag begon de onrust.Toen werden jongerenwerkers bekogelden met illegaal vuurwerk dat in de bosjes was verstopt. En om 18.00 uur stond de eerste auto in brand.

Niet 70 maar zo'n 100 jongeren

Rond 21.00 waren er al zo'n 100 reljongeren op de been, staat in de brief. Opmerkelijk, want burgemeester René Verhulst sprak eerder nog van zo'n 70 jongeren.

'Het betrof overwegend jongeren met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond.' Ze kwamen uit Veldhuizen en Ede-zuid, maar ook uit Veenendaal en Wageningen, vermoeden de diensten.

'De jongeren bekogelden elkaar, bewoners, woningen, de politie, jongerenwerkers, straatcoaches en brandweer afwisselend met legaal en zwaar illegaal vuurwerk.' Uit veiligheidsoverwegingen moest de politie afstand houden.

Andere aanpak?

Dat het niet is gelukt om oud en nieuw rustig te laten verlopen, roept vragen op over het beleid. Ede is vanaf midden 2018 minder gaan inzetten op 'repressie', wat betekent dat er minder hard word opgetreden tegen jeugdoverlast. In plaats daarvan zijn er zogenoemde jongerencoaches gekomen.

Maar 'dit heeft niet tot het beoogde resultaat geleid', concludeert het gemeentebestuur. Ze gaat het beleid heroverwegen: 'Op grond van de ervaringen met deze jaarwisseling moet opnieuw de balans tussen preventie en repressie bekeken worden.'

Gemeenteraad

Vanavond praat de gemeenteraad over de onrust tijdens oud en nieuw. De politie is nog steeds op zoek naar de relschoppende jongeren. Burgemeester René Verhulst deed afgelopen vrijdag een oproep om namen door te geven. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, meldt de politie aan Omroep Gelderland.

