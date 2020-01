Steekt u de handen uit de mouwen bij Siza?

Een kopje koffie drinken, een eindje wandelen of een puzzel leggen: kleine dingen die een wereld van verschil kunnen maken.

Je steekt je handen uit de mouwen bij Siza. Siza is een zorgorganisatie voor mensen met een beperking. We lopen voorop als het aankomt op het samenwerken met de cliënt om zo onbeperkt mogelijk te leven met een beperking. Daarnaast investeren we veel in innovatie om in de toekomst nog meer zelfstandig te kunnen leven. Bij Siza is iedereen anders en dat vieren we!

Jij bent:

· Rustig en geduldig

· Sociaal

· Een natuurtalent in mensen op hun gemak stellen

Wat jou speciaal maakt is dat je een luisterend oor bent voor de bewoners. Je ziet de waarde in van de kleine dingen die het soms kunnen doen.

In het bosrijke gebied van Schaarsbergen ligt ’s Kooningsjaght. Op de woning van Hartenkoning 9 wonen ouderen met een ernstige verstandelijke beperking. De leeftijd van onze bewoners ligt tussen 45 en 86 jaar. Het is een rustige groep. We zoeken een vrijwilliger die onze woning net dat beetje meer kan geven. Een korte wandeling, een kop koffie of gewoon even naast iemand zitten; zo eenvoudig kan het zijn.

Ben jij klaar om een verschil te maken?

Siza houdt van haar vrijwilligers! Daarom bieden we jou een mooie kerstattentie, een feestje op zijn tijd, een keurige overeenkomst en natuurlijk reiskostenvergoeding. Per locatie hebben we een contactpersoon vrijwilligers (CPV), daar kun je terecht met vragen. Goed geregeld dus.

Reageren? Dat kan door hieronder een reactie achter te laten.