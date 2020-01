Bent u geïnteresseerd in mensen en kunt u goed bemiddelen? Ga aan de slag bij Humanitas

Wij zoeken vrijwillig buurtbemiddelaars voor de start van Buurtbemiddeling in de gemeente Aalten in 2020 Kun je goed luisteren, ook als het stil is? Ben je geïnteresseerd in mensen? Wil je nog beter leren bemiddelen dan je misschien al van nature kunt? Ja? en heb je nog een paar uur per maand over? Meld je dan aan om te kijken of je buurtbemiddelaar wilt en kunt worden bij Buurtbemiddeling van Humanitas in de gemeente Aalten. Je gaat in dit vrijwilligerswerk samen met andere buurtbemiddelaars op bezoek bij buren die problemen met elkaar hebben. Dit kan gaan om geluidsoverlast, pesterijen, tuinperikelen, discriminatie, onenigheid over de erfafscheiding en andere voorkomende problemen. Je luistert neutraal naar de verhalen van beide buren en gaat met hen samen onderzoeken waar de oplossingen liggen voor de problemen. Doel is om in een gezamenlijk gesprek tot afspraken met elkaar te komen. Wie zoeken wij? Wij zoeken zowel mannen als vrouwen om in 2020 een bemiddelaarsteam op te starten. Dit in de leeftijd vanaf 21 jaar en bij voorkeur woonachtig in de gemeente Aalten. Wat bieden wij? Wij zorgen voor een basistraining Buurtbemiddeling en daarna blijvende deskundigheidsbevordering door verdiepingstrainingen. Tevens bieden we ondersteuning in de vorm van coaching en intervisie. Reiskosten worden vergoed. En jij? Jij wordt een mooie dankbare ervaring rijker en draagt bij aan een veilige vreedzame samenleving!

Wilt u meer weten of u aanmelden? Laat hieronder uw reactie achter.