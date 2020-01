Binnenstad van Arnhem opnieuw genomineerd

De nominatie is gebaseerd op de Binnenstadsmonitor. Deze monitor laat de ontwikkeling van Nederlandse binnensteden zien, zoals aantal bezoekers aan de betreffende stad. Deze monitor maakt het tevens mogelijk om de ontwikkeling van binnensteden op thema’s en onderwerpen met elkaar te vergelijken. Door de combinatie van circa 200 verschillende data ontstaat er een volledig beeld over de binnenstad.



Op basis van de gegevens uit de Binnenstadmonitor staat Arnhem in de top 10 van best scorende (grote) binnensteden. Arnhem scoort met name op gebied van levendigheid, gemengd gebruik, economie, vestigingsklimaat, socio-economische diversiteit en veiligheid. Naast Arnhem zijn in de categorie grote steden ook genomineerd Enschede, Groningen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle.



In 2017 bereikte Arnhem al de finale van deze driejaarlijkse verkiezing. Breda won uiteindelijk. Gemeente Arnhem en Platform Binnenstad Arnhem zijn ervan overtuigd dat de binnenstad zich sindsdien positief heeft ontwikkeld en er zeker kansen zijn om de titel dit jaar te winnen. In de komende maanden zal Arnhem de jury tijdens een speeddate, in een bidbook en tijdens een bezoek aan de stad ervan moeten overtuigen dat zij de titel ‘beste binnenstad’ verdient. De winnaar wordt op 18 mei bekend gemaakt tijdens de Beste Binnenstad Awards in Breda.



De verkiezing zal de samenwerking tussen ondernemers, bewoners, vastgoedeigenaren, gemeente en cultuur in de binnenstad vergroten en versterken en op een unieke en positieve manier aandacht vragen voor de binnensteden van Nederland en de ontwikkeling van binnensteden te stimuleren. De titel zelf, maar ook het proces naar de titel Beste Binnenstad biedt nieuwe kansen voor deelnemers en winnaars in zowel de beeldvorming van de binnensteden als de samenwerkingsverbanden in de binnensteden.

Bron: Gemeente Arnhem