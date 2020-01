Veroordeelde Arnhemse Villamoord: 'Ik was bang'

In de volksmond is de aanslag die een 63-jarige vrouw het leven kostte 'de Villamoord' gaan heten. Bij deze roofaanslag, in 1998, werd zij doodgeschoten, een andere vrouw die ook in de bewuste villa verbleef overleefde de schietpartij.

Briefje

Op basis van het politiedossier, verhoortapes en gesprekken met meer dan veertig betrokkenen, reconstrueren de makers van de volgende week uit te zenden docu hoe het Arnhemse rechercheteam negen mannelijke verdachten verantwoordelijk weet te houden voor de moord. De rechters gaven hen gevangenisstraffen van 5 tot 12 jaar. Acht veroordeelden zaten hun straf uit, één veroordeelde pleegde in zijn cel zelfmoord en liet een briefje achter waarin hij liet weten dat hij onschuldig was aan het misdrijf. Er is nooit technisch bewijs gevonden in deze zaak.

Onderzoekers project Gerede Twijfel

De Villamoord staat al enige tijd in de belangstelling. Er was destijds nauwelijks technisch bewijs, zo is het moordwapen nooit gevonden. De veroordeling van de negen verdachten kwam tot stand op basis van de verklaringen van een verdachte die zelf werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en daarna niet meer in hoger beroep ging.

In 2014 maken de onderzoekers van het project Gerede Twijfel - dat misstanden in de rechtspraak bestudeert - bekend dat zij van oordeel zijn dat de verdachten zijn veroordeeld op basis van een valse bekentenis. Deze zou onder zware druk van de verhoorders zijn afgedwongen. Op basis hiervan heeft het openbaar ministerie een eigen onderzoek geopend. Daaruit kwam naar voren dat er vragen bestaan over de wijze waarop de recherche destijds met de getuige is omgegaan.

'Valse verklaring'

Of het daadwerkelijk tot een herziening gaat komen is overigens maar de vraag. De makers van de documentaire hebben in ieder geval de meest cruciale getuige bereid gevonden zijn destijds afgelegde woorden opnieuw onder ogen te zien. 'Ik heb een valse verklaring afgelegd onder grote druk van de politie. Ik was bang', zegt Ömer Arisoy in een interview met de documentairemakers.

Volgens zijn advocaat Paul Acda heeft de Hoge Raad nu juist meer dan voldoende reden om de zaak van de Arnhemse villamoord te heropenen: 'Het intrekken van de bekentenis van mijn cliënt is een sterk, dragend novum waardoor herziening nu mogelijk is.' De advocaat dient nu zo snel mogelijk het herzieningsverzoek in.

Zie ook: