Leidsters peuterspeelzaal werken tijdelijk voor half salaris

Er is tot nu toe 3.333 euro ingezameld (van de gewenste 7500 euro). Op dit moment zetten de leidsters van Pippeloentje zich in door voor een half salaris te werken en betalen alle ouders vrijwillig één euro extra. Volgens Verheul zijn er inmiddels meerdere peuterspeelzalen, een kinderopvang geworden, omdat het anders onbetaalbaar werd.

Een van de leidsters die werken voor minder geld is Francis Steinkellner. 'Vorig jaar hebben we dat driekwart jaar gedaan. Toen ging het een poosje wel weer. Nu zijn er weer nieuwe eisen gesteld aan kinderopvang, waardoor wij gecoacht moeten worden. Dat is zo duur, dat is voor ons kleine peuterspeelzaaltje niet te betalen.'

'Het was iets doen of verdrinken'

Ruim vijftig uur per jaar, zo verklaart Steinkellner, moet een coach 'ons opleiden. Dat voor 40 euro per uur is voor ons niet op te brengen. Wij willen altijd vernieuwen. De tarieven zijn gestegen van 65 euro naar 180 euro voor twee uurtjes opvang.'

En dat geld is er amper. Vandaar dat een inzamelingsactie is gestart om Pippeloentje in Loenen in leven te houden. Steinkellner: 'Het was iets doen of gewoon verdrinken. Het idee komt van de ouders. We leveren opnieuw salaris in als het moet. Ik werk hier nu 16 jaar, het is ook een beetje mijn kindje.'

'Wij willen géén kinderopvang worden'

Wat is het verschil tussen kinderopvang en een peuterspeelzaal? Bij een peuterspeelzaal kun je je kind voor een uurtje of drie brengen, als voorbereiding op de basisschool. Bij de kinderopvang wordt je kind vooral opgevangen, voor de hele dag. 'Ouders van wie er maar één werkt, worden zo gedwongen hun kind naar de opvang te brengen', stelt Verheul.

Hij legt uit: 'Maar zulke gezinnen krijgen geen kinderopvangtoeslag. Als één ouder niet werkt, krijg je geen toeslag. Dat is veel te duur en dus vallen die kinderen tussen wal en schip. Wij willen geen kinderopvang worden, omdat we er principieel op tegen zijn dat de overheid ouders daartoe dwingt. Het moet een keuze van de ouders zijn.'

Verheul gaat verder: 'Wij redden het net, want bij ons krijgen alleen de leidsters betaald. De rest zijn vrijwilligers. De leidsters moeten verplicht gecoacht worden, voor 58 uur per jaar.'

Negen uur per week is Pippeloentje open, bij een coachingstraject loopt een coach enige tijd mee. De rekening gaat vervolgens naar de peuterspeelzaal in Loenen. Verheul tot slot: 'Voorheen mocht een leidster op 16 kinderen staan, nu moeten dat er twee zijn. Terwijl wij het met hulpmoeders ook goed afkonden.'

Eigenlijk moeten ze al twee jaar aan de regels voldoen Gjalt Jellesma (BOinK)

Gjalt Jellesma van de belangenorganisatie voor ouders in de kinderopvang, BOinK, vindt er het zijne van wat er in Loenen gebeurt. 'De peuterspeelzaal bestaat officieel niet meer. Pippeloentje is al kinderopvang. Eigenlijk moeten ze al twee jaar aan de regels voldoen.'

Hij betreurt de situatie in Loenen. 'De mensen moeten betaald worden voor hun werk, het is serieus werk. Op een peuterspeelzaal word je voorbereid op wat daarna komen gaat. Dat we twee mensen op 16 kinderen hebben bedacht, is niet voor niets. Heb maar eens een paar uur vier 2-jarige kinderen onder je hoede.'

In de kinderopvang wordt verder goed gekeken naar de ontwikkeling van kinderen, aldus Jellesma.

Een peuterspeelzaal, daar kan een kind dagdelen naar toe, dat verschilt per gemeente. Daar kunnen kinderen tussen 2 en 4 jaar spelen en leren. In de vakanties is de peuterspeelzaal gesloten. Per 1 januari 2018 hebben de peuterspeelzalen dezelfde status gekregen als kinderdagverblijven. De peuteropvangcentra moeten dan ook aan dezelfde wettelijke eisen voldoen, die ook gelden voor kinderdagverblijven. Dit betekent bijvoorbeeld dat alleen vrijwilligers niet meer genoeg zijn. Bij peuterspeelzalen wordt gewerkt met betaalde krachten, hulpouders en vrijwilligers. Bij kinderdagverblijven werken veelal betaalde krachten. Verder gaan kinderen daar vaker een hele dag naar toe.