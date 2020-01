Nijmeegse vastgoedmagnaat woest over strafeis: 'Onbetamelijk!'

'Ik heb het niet gewild. Deze eis tast mijn rechtsgevoel aan', benadrukte H. De rechter en zijn zoon moesten hem meerdere malen vragen rustig te blijven. 'U kunt heel goed praten, maar luister nou eens', zei de rechter.

In het programma van de BNNVARA-presentator komen mensen aan het woord die boos zijn. Tijdens de bewuste uitzending beklaagden een aantal studenten zich over de staat van hun woning in de Waalstad. Deuren konden niet op slot, de brandbeveiliging was niet op orde en de ketel was sterk verouderd. Toen Hofman een bezoekje bracht aan H. op zijn kantoor, sloeg de vlam in de pan.

'Nooit geslagen'

De vastgoedmagnaat en zijn zoon zeggen Tim Hofman nooit te hebben geslagen. De zoon zou hem enkel bij de nek hebben gegrepen, maar tot vuistslagen zou het nooit zijn gekomen. Op de grote hoeveelheid beeldmateriaal is, buiten de greep bij de nek, geen geweld in de vorm van slaan te zien. Toch verklaren meerdere mensen te hebben gezien dat Hofman werd geslagen door H. en zijn zoon. De presentator hield er een gebroken kaak, een lichte hersenschudding en nekletsel aan over.

Advocaat Bénédicte Ficq wil vrijspraak voor H. en zijn zoon. Ze vindt het bewijs mager en zegt dat van mishandeling geen sprake is. De greep bij de nek zou uit noodweer zijn gedaan. 'De zoon van H. was er op dat moment van overtuigd dat zijn vader werd aangevallen', benadrukte ze. H. schreeuwde immers: 'Nou ga je eruit, eruit', tegen Hofman en de mensen die hij bij zich had.

'Onbeschoft!'

'Ik heb nog nooit bij de rechter moeten komen. Onbeschoft is het', zei H. nog maar eens. 'Ik ben blij dat de rechter nog niet direct uitspraak doet en over het verweer na gaat denken.' De uitspraak is op 22 januari.

Zie ook: Zaak-BNNVARA: fikse taakstraffen geëist tegen vader en zoon