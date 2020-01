Erepenning voor Hengelose held (76) die jongen uit bijna brandende auto redde

Arendsen hielp op 19 oktober vorig jaar zijn buurjongen die met een auto tegen een boom reed. Hij hoorde de klap en sprong direct in zijn auto om naar de plek van het ongeluk te gaan.

Klemmend portier

Daar aangekomen zag hij de bestuurder tegen de deurstijl hangen en dat deze niet bij machte was om zelf het portier te openen. Ook Arendsen had moeite om het bestuurdersportier te openen, omdat deze klemde. Hij heeft de bestuurder uit de auto kunnen halen, vlak voordat de auto in brand vloog. Nadat de heer Arendsen het slachtoffer uit het voertuig had gehaald, is de auto volledig uitgebrand.

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon is, na de Militaire Willems-Orde, de oudste nog bestaande Nederlandse dapperheidsonderscheiding. De onderscheiding wordt verleend aan ‘hen die een menslievende daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering’.

De erepenning werd uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst.

15 jaar Bronckhorst

Burgemeester Besselink blikte tijdens de bijeenkomst terug op 15 jaar gemeente Bronckhorst. Dat getal zal komend jaar vaker terugkeren. 'Hoe denken 15-jarigen bijvoorbeeld. Die groep gaan we vaker terug zien', zegt ze.

In al die jaren is er veel gebeurd in de gemeente. 'Denk aan de rondweg Hummelo, het centrum van Vorden dat opgeknapt is, het solarpark en vorig jaar was de gemeente Bronckhorst nog wandelgemeente van het jaar.' Volgens de burgemeester heeft dat Bronckhorst op de kaart gezet. 'Als je nu om je heen kijkt dan zie je overal en áltijd wandelaars.'

Familiedrama Hengelo dramatisch

2019 was volgens de burgemeester een jaar vol narigheid. 'Het familiedrama in Hengelo, daar heb ik geen woorden voor, dat is dramatisch', zo vertelt ze. 'Het drama heeft een grote impact gehad op niet alleen de nabestaanden, maar op de gehele gemeenschap. En wat mooi is om te zien is dat de gemeenschap samen een weg vindt om het leed te dragen.'

Naast het familiedrama was er een grote brand op het bedrijventerrein in Vorden waarbij asbest vrij kwam. De eikenprocessierups zorgde voor veel jeukoverlast en ook de droogte was voor het tweede jaar op rij een probleem.

Gesprek met de burger

'Positief is dat we het gesprek met de burger zijn aangegaan', aldus Besselink. 'We hebben veel contact gehad met de inwoners, al denken de inwoners daar misschien anders over.'

Er was afgelopen jaar veel kritiek op de gemeente omdat ze in het vraagstuk rondom de energietransitie en de mogelijke komst van windmolens de burgers niet goed informeerden. 'We hopen dat we dit jaar goeie gesprekken gaan voeren en gezamenlijk op zoek gaan naar oplossingen.'

Vrijwilliger van het jaar

Nog meer huldigingen tijdens de nieuwjaarsreceptie. De sportkampioenen werden gehuldigd. Dat zijn er bijna veertig. Variërend van tennissers, tot biljart, tot turnen tot vissen.

Foto: Omroep Gelderland; de sportkampioenen van Bronckhorst

De 88-jarige Annie Steenkamp-Kock uit Hengelo is verkozen tot vrijwilliger van het jaar. Ze zorgt onder andere voor koffie tijdens de inloopmorgen op zondag in de Rooms-Katholieke kerk in Hengelo en ze collecteert voor het kanker- en diabetes fonds.