Tielenaren leveren vuurwerk in: even de spaarpot spekken

Een vuurwerkverbod of niet? De meningen zijn verdeeld. Ook in Tiel waar inwoners woensdagmiddag vuurwerkafval inleverden in ruil voor klinkende euro's of toch Flippaspunten van de plaatselijke winkeliers. Hoewel het nieuwe jaar al even begonnen is, werden toch zo'n 300 zakken ingeleverd.

De woensdag na de jaarwisseling is traditioneel de dag waarop Tielenaren hun vuurwerkafval in kunnen leveren. 'Zodat ook de kinderen de kans hebben om te komen', legt binnenstadsmanager Gertjan van Ingen uit. 'En ze maken er veel gebruik van om hun spaarpot te spekken.'

Een volle vuurwerkzak levert namelijk een euro op.

Om plaatselijk winkelen te stimuleren, betaalt de gemeente Tiel vuur iedere zak voor 1,50 euro aan Flippaspunten uit. Deze kunnen besteed worden aan allerlei acties bij winkeliers in Tiel. 'Ouders die voor het geld kiezen om dit in het spaarpotje van hun kinderen te stoppen kunnen niet tellen', zegt Van Ingen met een lachje. 'Ze kunnen ook het geld aan de kinderen geven en dan toch 50 procent meer vangen.'

'Mensen sparen goed'

Het spaarsysteem met de Flippaspunten loopt nu vier jaar. Het is een succes, stelt Van Ingen. 'We hebben nu zo'n negenduizend passen uitgegeven. Zo'n 20 miljoen spaarpunten uitgereikt, waarvan ongeveer 10 miljoen verzilverd is. Dus de mensen sparen heel goed.'

Bij het inleveren blijkt inderdaad zo'n 80 procent te kiezen voor de Flippaspunten. De jonge Nicky die in zijn buurt in Passewaaij vuurwerk geruimd heeft dat andere mensen daar hebben achter gelaten niet. Hij laat zich liever in zes klinkende euro's uitbetalen. 'Ik ben aan het sparen voor een dj-set', verklaart hij. Het vuurwerk zelf hoeft van hem overigens niet. 'Het is mooi, maar het is wel heel slecht voor het milieu.'