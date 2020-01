Herdenking Apeldoornsche Bosch

Datum: maandag 20 januari 2020

Tijd: 13:00 - 16:30 uur

Locatie: basisschool ‘de Prinsenhof’, Mr. Van Hasseltlaan 57, Apeldoorn

Vanaf 13.00 uur bent u welkom in de aula van de school.



Jaarlijks herdenken we dat in de nacht 21/22 januari 1943 de bewoners en medewerkers van Het Apeldoornsche Bosch en de kinderen van Peadagogium Achisomog op brute wijze zijn afgevoerd door de Duitsers en vermoord in Auschwitz. Vermoordt omdat ze Joods waren en patiënt. Hun namen mogen wij niet vergeten!



Komende herdenking valt in het jaar waarin we in Nederland 75 jaar bevrijding herdenken. Wij zijn daarom vereerd dat Staatssecretaris van MA/S de heer P. Blokhuis, tevens inwoner van Apeldoorn, de herdenking zal bijwonen en een toespraak zal houden.



Tijdens de herdenking wordt ook een toespraak gehouden door de heer Johan Kruithof, oud-wethouder en -locoburgemeester van Apeldoorn en sinds enige maanden voorzitter van de door ons opgerichte stichting Apeldoornsche Bosch.

De kinderen van de scholen De Prinsenhof en Koninklijke Scholen Gemeenschap (KSG) zullen een bijdrage leveren door het lezen van zelfgeschreven gedichten. Ook zullen leerlingen van KSG 100 van de bijna 1300 namen van slachtoffers voorlezen.



Na de bijeenkomst in de school lopen de genodigden naar het monument in het Prinsenpark (5 minuten lopen). Bij het monument zal studentenrabbijn Yanki Jacobs vervolgens een jizkor en kaddisj-gebed uitspreken.



De herdenking wordt afgesloten met het leggen van kransen, bloemen en naar joodse traditie met steentjes. Aansluitend is er gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten in de aula van school ‘de Prinsenhof’.