Marcouch wil landelijk vuurwerkverbod en 'beschavingsoffensief'

Het is goed dat de Tweede Kamer zijn verantwoordelijkheid lijkt te nemen voor een vuurwerkverbod. Dat stelt burgemeester Ahmed Marcouch woensdagavond tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in de Arnhemse Eusebiuskerk. 'Maar ik waarschuw: daarmee zijn we er niet', zegt de burgervader.

'Wij hebben het nu over de rotjes maar niet over het rot in de samenleving', vervolgt Marcouch. 'Het is barbaars: de obsessie met vuur en vernietigend geweld.' Dat gaat volgens de burgemeester over meer dan nieuwjaar. 'De ellende die je ziet tijdens de jaarwisseling is een voorbeeld van asociaal gedrag. Van onbeschaafdheid. We zijn de norm uit het oog verloren.'

De burgervader pleit voor een 'beschavingsoffensief'. 'Daarin kunnen we geweld en misdaad nooit tolereren, we moeten het uitbannen. Niet gedogen, maar handhaven. We moeten de norm herstellen. En dat begint bij de overheid.' En ook als iets juridisch genomen niet verboden is, betekent dat nog niet dat het daarmee beschaafd gedrag is, stelt Marcouch.

'Tragedie die alles overschaduwt'

De dodelijke flatbrand op het Gelderseplein tijdens nieuwjaarsnacht was volgens hem 'een tragedie die alles overschaduwt'. 'Maar naast het verdriet is ook de betrokkenheid groot.' Waarvoor hij zijn dank uitspreekt.

Bij de brand, die door vuurwerk ontstond, kwamen een 39-jarige vader en zijn 4-jarig zoontje om het leven gekomen. De moeder (36) en dochter (8) van het gezin raakten ernstig gewond.

'Investeren in Geitenkamp en Presikhaaf'

Marcouch benoemt ook de omstandigheden waarin veel Arnhemmers moeten leven. Ook dat heeft volgens hem met beschaving te maken. 'Dat heb ik de afgelopen week weer gezien in Immerloo', de wijk van de fatale flatbrand. 'Maar je ziet het ook op de Geitenkamp en in Presikhaaf.' Die wijken verdienen volgens hem een 'stevige investering'.

Arnhemse gezinnen worstelen daar volgens Marcouch met financiële stress en laaggeletterdheid. 'Ze worden verlamd door de brievenbus die uitpuilt van ongeopende enveloppen met onbegrijpelijke brieven. En er groeien kinderen op die soms in hun leven nooit iemand hebben gekend die een baan heeft.'

'We werden gezien'

Vervolgens grijpt de burgervader terug naar zijn eigen verleden. 'Toen ik zelf klein was, kregen wij voor het eerst een huis met een betonnen vloer. Goed geïsoleerd, met centrale verwarming. Met voldoende ruimte voor het grote gezin Marcouch. We kregen daarmee niet alleen een huis, we kregen een thuis. Ik weet nog wat dat met ons deed. We werden gezien.'