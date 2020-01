Gendt viert 75 jaar bevrijding met het Gendts Bevrijdingsfestival



In 1945 werd Nederland – en zo ook Gendt – van de oorlog bevrijd. Een moment met zo’n grote impact voor de wereld moet bij stilgestaan worden. Zeker nu het 75 jaar geleden plaats heeft

gevonden. In Gendt zal er op 17, 18 en 19 januari 2020 dan ook een heus Bevrijdingsfestival plaatsvinden.



Dit weekend zal worden ingeleid op vrijdagavond 17 januari om 20.00 uur, wanneer Bauke Huisman voor de Historische Kring Gente in de Providentia (Dorpstraat 5, Gendt) een lezing over de Tweede Wereldoorlog in de Betuwe komt geven.



Zaterdag 18 januari zal in de Providentia (Dorpstraat 5, Gendt) een tweetal concerten gegeven worden door Sint Sebastianus, met ondersteuning van verhalen, beelden en foto’s uit de oorlog door de Historische Kring en Oorlogsmuseum Niemandsland. Parochie Heilige Maria Magdalena zorgt voor overdenking tijdens deze avond. Tijdens dit concert wordt het verhaal van Gendt tijdens de oorlog en de daaropvolgende bevrijding gevolgd. Tevens komen er enkele gastartiesten optreden, welke later bekend zullen worden gemaakt. Er zal een middag- en avondeditie van het concert zijn.



Op zondag 19 januari opent Museum Niemandsland in het voormalig Gemeentehuis van Gendt (Nijmeegsestraat 19a, Gendt) een vernieuwde tentoonstelling. Dit zal tevens onder muzikale ondersteuning van Sint Sebastianus gebeuren.

