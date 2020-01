Acht camperplaatsen in Lichtenvoorde voor 'ander type toerist'

De gemeente offert huidige parkeerplaatsen op het parkeerterrein op uit 'economisch belang', zegt Frank: 'Iemand met een camper besteedt gemiddeld 70 euro per dag op de plek waar hij is. Daarom willen we deze nieuwe doelgroep bedienen.'

'Onzichtbaar'

Lichtenvoorde heeft al een paar camperplaatsen, in een hoekje bij het parkeerterrein van voetbalvereniging Longa'30, maar die zijn 'onzichtbaar' volgens de wethouder.

'We hadden al plannen voor de herinrichting van het parkeerterrein bij 't Meekenesch en deze camperplaatsen zijn een langgekoesterde wens. Er komt ook een zuil met elektra.'

Drugshandel?

Er komen minder parkeerplaatsen en meer groen op het parkeerterrein, dat nog niet zo heel lang geleden een gewilde hangplek was voor jongeren, waarbij mogelijk ook drugs werden verhandeld. De buurt klaagde steen en been maar inmiddels is de rust bij 't Meekenesch weergekeerd, weet burgemeester Annette Bronsvoort.

'Er zijn afspraken gemaakt, acties gehouden door de politie en nu gaat het veel beter', zegt Bronsvoort, die weet dat de overlast van de jongeren zich heeft verplaatst. 'Naar de carpoolplaats bij de afslag Lichtenvoorde-Zuid. Daarover zijn we in gesprek. Er is geluidsoverlast. Drugshandel? Dat is de vraag. Bij het drugsonderzoek dat is gehouden zijn er plekken in beeld gekomen en daar zat deze ook bij. Er gebeurt van alles wat, van hinderlijk tot strafbaar.'

