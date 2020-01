Celstraf geëist tegen kopschopper: 'Het had zijn dood kunnen betekenen'

Tegen een 28-jarige Nijmegenaar is woensdag twee jaar cel geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor poging tot doodslag. De verdachte zou een man tijdens een ruzie een schop in het gezicht hebben gegeven. Het slachtoffer liep daarbij meerdere breuken op en een lichte hersenschudding.

De mishandeling vond in juli 2018 plaats in de In de Betouwstraat in Nijmegen. Een 26-jarige man uit Zutphen die de eerste klap uitdeelde, hoorde een werkstraf van 100 uur en een gevangenisstraf van 60 dagen, waarvan 57 voorwaardelijk, tegen zich eisen. Het Openbaar Ministerie acht openlijk geweld met letsel wettig en overtuigend bewezen.

Verdachten ontkennen

'Het slachtoffer is er relatief goed vanaf gekomen, als we kijken naar de fysieke schade in ieder geval. Het had voor hem heel anders kunnen aflopen. Het had zijn dood kunnen betekenen en dat dat niet is gebeurd, is in elk geval niet aan de verdachten te danken', sprak de officier van justitie. Ze neemt het hen kwalijk dat zij geen enkele blijk van verantwoordelijkheidsbesef tonen, want beiden ontkennen de mishandeling.

Tegen de Nijmegenaar is een hogere straf geëist omdat hij tegen het hoofd van het slachtoffer schopte. 'Als je vol uithaalt tegen een uitermate kwetsbaar onderdeel van het lichaam, namelijk iemands hoofd, dan is de kans op overlijden aanmerkelijk.'