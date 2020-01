Ziggo stopt definitief met analoge TV in Tiel e.o.

De regio's Nijmegen-Tiel en Ermelo van tv-aanbieder Ziggo maken in de nacht van maandag 24 februari op dinsdag 25 februari 2020 de overstap van analoge naar volledig digitale televisie. Ziggo startte in maart 2018 met het omschakelen van analoge naar volledig digitale kabel-tv.

Eerder vond de analoge afschakeling plaats in de regio's Flevoland, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Gelderland, Utrecht, Groningen en Eindhoven. Via digitale kabel-tv levert Ziggo overal televisie in digitale kwaliteit aan al haar klanten, alleen niet iedereen maakt daar al gebruik van. Verreweg het grootste deel van de klanten kijkt al wel volledig digitaal tv.

Ziggo-klanten kunnen zelf controleren of ze al digitaal televisiekijken. Dit kan door de televisie op kanaal 14 te zetten. Verschijnt de zender Ziggo Sport in beeld, dan kijkt men al digitaal. Is er op dat kanaal een andere zender te zien, dan wordt er nog analoog gekeken. In dat geval kan de klant via ziggo.nl/schakelmee meer informatie vinden over hoe mee te schakelen.



De overstap naar digitale kabel-tv heeft geen invloed op de abonnementskosten, deze blijven gelijk aan het abonnement dat de klant al heeft. Ook digitaal blijft RegioTV Tiel te zien bij Ziggo op kanaal 34 met de regiocode van Tiel.