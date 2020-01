Directeur Francesca Salamone vertrekt bij Blue Band-bajes

Ze begon twee en een half jaar geleden als een van de jongste gevangenisdirecteuren in Nederland ooit. Nu is bekend geworden dat de inmiddels 43-jarige Francesca Salamone vertrekt bij de PI Arnhem, beter bekend als Blue Band-bajes. In het kader van 'mobiliteit' zal ze een andere ervaring gaan opdoen, zegt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Salamone, die sinds september 2017 leiding gaf binnen de penitentiaire inrichting aan de Molsweg, zal haar functie per 1 maart verlaten. Ze wordt de nieuwe directeur van PI Nieuwersluis, een van de drie vrouwengevangenissen van Nederland.

De Arnhemse gevangenis heeft op dit moment een vacature uitstaan voor een nieuwe directeur.

Roerige periode

Salamone verlaat de gevangenis in een roerige periode. Drie weken geleden meldde Omroep Gelderland dat er een giftige stof was aangetroffen in de Blue Band-bajes.

Het zou gaan om een middel waarmee een moord zou kunnen worden gepleegd. Tegen de betrokken gedetineerde zouden maatregelen zijn getroffen. Kort daarop deed de politie West-Brabant-Zeeland een doorzoeking, waarbij alle cellen van de D-vleugel werden leeggehaald.

Papa-kinddag

Salamone trad aan in haar directeursfunctie in een periode dat de Blue Band-bajes bekendheid verwierf met een humaan beleid. Gedetineerden kregen de beschikking over een eigen sleutel, er kon uitgebreid gefitnest worden en er was een speciaal beleid voor papa-kinddagen, waarbij gedetineerden zich enkele uren konden terugtrekken met vrouw en kind, in een speciaal daarvoor gereserveerde ruimte.

Op sommige vlakken is de handhaving binnen de PI strenger geworden. Per 1 november 2019 is het strafbaar om bepaalde voorwerpen binnen te brengen in een justitiële inrichting. Wie dat toch doet, kan op grond van deze bepaling worden gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete.

Gedetineerden klaagden de afgelopen weken, onder meer tegenover Omroep Gelderland, over deze nieuwe maatregelen. Zo zou een bezoeker met een beenprothese op kerstavond huiswaarts zijn gestuurd, omdat hij niet door de scan kwam. Ook klaagde een gedetineerde dat zijn twaalfjarige dochter haar bh moest afdoen, omdat ook zij anders niet door de veiligheidscontrole zou komen.

Ervaring

Salamone gaat dus aan de slag in de PI Nieuwersluis. Volgens het ministerie van Justitie is het beleid om directeuren te laten rouleren, zodat ze regelmatig op nieuwe plekken ervaring op doen, aldus woordvoerder Robert Meijer.

