Onderzoek naar toekomst overdekt zwembad Jaspers in Winterswijk

Winterswijk laat onderzoeken wat de toekomst is van overdekt zwembad Jaspers, dat steeds minder dienst doet als recreatiebad. Gezinnen wijken uit naar de zwemparadijzen van vakantiepark De Twee Bruggen in Miste, Marveld in Groenlo of Bahia in het Duitse Bocholt.

'De recreatieve tak van het zwembad trekt minder bezoekers en de vraag is of het zwembad daarvoor geschikt is', erkent wethouder Elvira Schepers. 'Maar de maatschappelijke functie van het bad willen we niet kwijt. De zwemsport, het zwemmen voor jongeren en ouderen en het zwemonderwijs willen we in stand houden voor Winterswijk.'

Bezuinigingsopdracht

Er is bij drie bedrijven, gespecialiseerd in zwembaden, een offerte opgevraagd om onderzoek te doen naar de toekomst van Jaspers. Ingegeven door een bezuinigingsopdracht in 2022, als er van het potje van 360.000 euro voor het zwembad 160.000 euro moet worden ingeleverd.

De wethouder wil desondanks eerst de uitkomst van het onderzoeksrapport afwachten. 'Misschien is de bezuiniging niet mogelijk of is het niet nodig, in dat opzicht laten we alle opties open', zegt Schepers. 'De enige restrictie is zoals gezegd het in stand houden van de maatschappelijke functie.'

Commerciële instellingen

Een zwembad zonder toeters en bellen zoals nu het geval is, dat zou de toekomst van Jaspers kunnen zijn. Voor het commerciële gedeelte, het recreatieve zwemmen voor gezinnen, wordt toenadering gezocht met zwemparadijzen.

Schepers: 'We staan open voor een koppeling met commerciële instellingen. Ja, De Twee Bruggen zou goed kunnen, we nodigen ze van harte uit voor een gesprek.'

Van het sluiten van Jaspers is geen sprake, stelt de wethouder met klem. 'Dat is een verkeerde conclusie. Het zwembad blijft bestaan, maar voor de recreatieve zwemmers moet een zwembad iets extra's bieden en daar voldoet Jaspers niet aan. Daarom laten we het toekomstperspectief eerst goed onderzoeken.'