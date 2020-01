Arnhemse zweminstructeur verdacht van ontucht met negen jongens

De stagiair van zwemvereniging Neptunus zou zich van januari tot en met mei vorig jaar in zwembad De Grote Koppel vergrepen hebben aan de kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 8 jaar. Bij een eerdere rechtszitting, vorig jaar september, werd de Arnhemmer nog verdacht van ontucht met zes jongens. De officier van justitie sloot toen niet uit dat zich meer ouders van slachtoffers zouden melden.

'Kijk me in de ogen, kijk me in de ogen'

Tijdens die zitting liepen de emoties hoog op, zeker toen bleek dat de verdachte al eens veroordeeld is voor ontucht in Rotterdam en toch gewoon aan de slag kon in het zwembad in Arnhem. Een geëmotioneerde vader van een van de slachtoffers zei in de rechtbank dat hij het onbegrijpelijk vindt dat dit weer heeft kunnen gebeuren. Hij stond aan het eind van de zitting op en schreeuwde tegen de verdachte: 'Kijk me in de ogen, kijk me in de ogen.'

De Arnhemmer wordt niet alleen verdacht van ontucht, maar ook van het in bezit hebben van een grote hoeveelheid foto's en video's met kinderporno. De zaak werd donderdag nog niet inhoudelijk behandeld.

'Jongen 1 of jongen 2'

Er waren donderdag geen ouders aanwezig. Ook de verdachte ontbrak. De ouders hebben aangegeven anoniem te willen blijven. Ze willen ook niet dat hun slachtofferverklaring wordt voorgelezen.

De officier van justitie stelt voor in deze zaak niet de namen van de slachtoffers te noemen, maar te spreken in termen als 'jongen 1' of 'jongen 2'. Op die manier kan de slachtofferverklaring wel gedeeltelijk voorgelezen worden.

De volgende zitting vindt 12 maart plaats.

