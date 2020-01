Bestuurder Shkolnik weg bij Graafschap College

'Besturen is topsport en na vijftien jaar wil Sarien Shkolnik het stokje overdragen', zo schrijft het Graafschap College in een persbericht. 'De raad van toezicht gaat op zoek naar een nieuwe bestuurder om met deze uitdagingen aan de slag te gaan.' De school laat weten veel waardering te hebben voor de bijdrage van Shkolnik: 'Zij heeft haar functie met hart en ziel uitgevoerd', zo staat in de persverklaring.



Shkolnik zal haar taken vanaf 1 augustus neerleggen, een besluit dat volgens het Graafschap College na overleg ‘in goede sfeer’ is genomen: 'Shkolnik staat volledig achter de koers die zij samen met college van bestuur-voorzitter Mirjam Koster heeft ingezet en heeft er alle vertrouwen in dat het Graafschap College blijft doen wat nodig is om een echte partner in de regio te zijn.'