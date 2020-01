Vrouw beroofd van fiets en boodschappen

Een vrouw is donderdag 2 januari rond 16.30 uur beroofd in Tiel-Oost. Dat gebeurde nabij een supermarkt in de Kranshof. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

De vrouw werd met geweld beroofd van haar fiets. Toen zij bij haar fiets aankwam, kreeg zij eerst een knie in haar rug en toen zij zich omdraaide ook nog eens in haar buik. De dader ging er vervolgens vandoor op haar fiets. De man heeft een blank uiterlijk, had een opvallend vies gezicht, is 1.80 meter à 1.85 meter lang en droeg een zwarte schipperstrui.

Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Beschikt u over camerabeelden? Ook dan wil de politie van Tiel graag met u in contact komen.

De wijkagent doet op de plaats delict nog eens een oproep. Dit kunt u hier zien:

[Facebookvideo:https://www.facebook.com/1624246340956597/posts/3825040837543792/]