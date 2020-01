'Overlast door asielzoekers in Harderwijk sterk afgenomen'

Op het terrein van het asielzoekerscentrum vertelt de burgemeester woensdagmiddag over de verbeteringen: de helft minder winkeldiefstallen in de laatste drie maanden, geven ondernemers van het nabijgelegen winkelcentrum Tweelingstad aan.

Winkelcentrum mijden

In september luidde Van Schaik de noodklok. Het liep de spuigaten uit met criminaliteit, veroorzaakt door bewoners van het azc. Door het gestegen aantal diefstallen zouden Harderwijkers het winkelcentrum mijden. De eigenaar van de plaatselijke Jumbo huurde zelfs beveiliging in.

Kijk hier naar een reactie van de burgemeester:

De overlast wordt vooral veroorzaakt door asielzoekers uit landen die meestal niet veel kans maken op een verblijfsvergunning. Hard aanpakken is het credo, zegt staatssecretaris van Justitie Ankie Broekers-Knol. Dat heeft volgens haar het meeste effect.

Elkaar op de hoogte houden

Ook Broekers-Knol was aanwezig op het azc woensdag. Zij maakte een rondgang over het terrein van de opvang en bezocht de ondernemers in het winkelcentrum. Ze is blij dat de aanpak die vanwege de overlast werd ingezet, effect heeft.

Harderwijk was een testlocatie, waarbij een zogenoemde 'ketenaanpak' werd getest. Dat is een aanpak waarbij de lokale ondernemer (een supermarkt, bijvoorbeeld) in contact staat met het azc, Vluchtelingenwerk, gemeente, politie tot het ministerie van Justitie en Veiligheid aan toe. Een keten dus, om elkaar op de hoogte te houden van ellende en criminaliteit.

Snel schakelen

Door snel schakelen tussen al die partijen is de overlast daarom sterk afgenomen. En daarmee is Harderwijk een voorbeeld, licht de staatssecretaris toe. Want de bedoeling is dat de 'ketenaanpak' nu ook bij andere azc's in Nederland wordt toegepast.

