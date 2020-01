Million Manhoef wil snel de volgende debutant bij Vitesse zijn

Er kleeft wel een kleine 'maar' aan zijn droom. De jeugdspeler is van oorsprong een middenvelder en wordt door de club gezien als een toekomstige linksback. 'Daar heb ik een paar gesprekken over gehad. Ze zien op die positie veel meer kansen voor mij. Ik probeer het dan ook zoveel mogelijk op te pakken en dan zie ik wel of het mijn positie blijft of niet. Maar zoals het er nu naar uitziet, denk ik het wel', zo vertelt de jongeling.

Ook op het trainingskamp speelt Manhoef als linksback. In de oefenwedstrijd tegen Servette speelde hij dinsdag in de tweede helft mee. Vol drang naar voren. 'Ik vind het ook wel leuk om op te stomen aan de linkerkant. Maar ik ben eigenlijk wel een middenvelder. Aan de andere kant, als ik zo het betaald voetbal kan halen, dan is het prima.'

Manhoef (uiterst rechts) kijkt toe hoe Nicky Hofs een oefening uitlegt. Foto: Paul Meima

En die kans is er zeker. Er zijn maar weinig linksbenige verdedigers in het betaalde voetbal, dus op die positie maak je sneller een kans. 'Dat heb ik ook begrepen uit de gesprekken. Ik probeer dan ook zoveel mogelijk te leren en dan zien we wel of het lukt.'

Volgende debutant

Hij kijkt dan ook wel jaloers naar zijn medespelers zoals Patrick Vroegh en Yassin Oukili, die onlangs hun debuut maakten voor Vitesse. 'Het doel voor mij is om nu zo veel mogelijk mee te trainen bij het eerste en ook snel mijn debuut te maken. Hoe snel dat gaat? Geen idee, maar ik ga wel mijn best doen. Ik gun het Patrick Vroegh en Yassin Oukili ook en denk dat ze het mij ook gunnen. Dus hopelijk ben ik de volgende debutant.'