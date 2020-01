'Met legaal vuurwerk blaas je geen prullenbak op', handelaren verzetten zich tegen verbod

In de eerste week van het nieuwe jaar werd in meerdere gemeenten de balans al opgemaakt. Tiel berekende dat er voor 15.000 euro aan vuurwerkschade was aangericht in de stad. In Hattem liep de schade op tot circa 5.000 euro en in Oldebroek werd dat bedrag ook bijna aangetikt. Toch biedt een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk geen soelaas, zeggen de handelaren.

'Een rotje mag maar beperkt knallen'

'De overlast zoals iedereen die ervaart is afkomstig van illegaal vuurwerk', zegt Laurens Arentz, eigenaar van Katan Vuurwerk in Ulft. 'Je kunt legaal vuurwerk wel verbieden, maar op dat vuurwerk zit een CE-keurmerk. Het moet dus voldoen aan allerlei eisen en verwachtingen.'

Het probleem schuilt niet in het vuurwerk, maar in de mensen Laurens Arentz, eigenaar Katan Vuurwerk

Hij neemt een rotje als voorbeeld. 'Dat mag bijvoorbeeld maar beperkt knallen, niet voldoende om schade mee te veroorzaken', legt hij uit. 'Zelfs wanneer je het achter een verkeersbord plaatst, bij wijze van spreken. Dat bord ontploft daar niet door en er komt ook geen gat in. Het levert hoogstens een zwarte roetveeg op, die je er met een doekje af kunt halen.'

Tekst gaat verder onder de foto.

Rotjes zijn vooral populair bij de jeugd. Foto: ANP

Het probleem schuilt niet in het vuurwerk, maar in de mensen, zegt Arentz. 'Te veel mensen willen raar vuurwerk hebben, illegaal vuurwerk dat kan zorgen voor vernielingen en overlast. Het antwoord op dat probleem is niet de handel in legaal vuurwerk te verbieden. Wat bereik je daarmee?'

'Mensen blijven hoe dan ook graag vuurwerk afsteken. En de mensen die het nu nog netjes in een winkel kopen, zullen het dan op foute plekken aanschaffen. Ik voorzie dat de overlast niet minder wordt wanneer we vuurwerk verbieden, maar alleen maar erger.'

Doden bij flatdrama

In de politiek is men verdeeld. Na het flatdrama in Arnhem, waarbij een man van 39 en zijn zoontje van 4 het leven lieten als gevolg van vuurwerk, gingen stemmen op voor een totaalverbod. De Partij voor de Dieren en DENK Verenigd Arnhem opperden een vuurwerkvrij Arnhem tijdens de eerstvolgende jaarwisseling.

Tekst gaat verder onder de foto.

Bij een brand in een lift aan het Gelderseplein in Arnhem kwamen in de Nieuwjaarsnacht een vader en zijn zoontje om het leven. Foto: Persbureau Heitink

Maar er klinken ook tegengeluiden. Zo gaf de Gelderse commissaris van de Koning John Berends in zijn nieuwjaarstoespraak aan dat een algeheel vuurwerkverbod volgens hem niet de oplossing is.

'En zo sta ik er ook in', zegt Koen Kampschreur. Hij is eigenaar van Vuurwerk Outlet Gelderland in Groessen en verwelkomde in de laatste dagen van het jaar klanten vanuit het hele land. Legaal en illegaal vuurwerk worden in zijn ogen ten onrechte op één hoop gegooid in de discussie.

'Het draait om handhaving'

'Het zijn niet de rotjes en pijltjes die het nieuws halen', zegt Kampschreur. 'Met groot siervuurwerk en dozen waar pijlen uit schieten kun je niet gooien. Voor de jeugd is het te duur om te kopen en de volwassenen die het wél kopen, steken het pas op oudjaarsdag af na 18.00 uur. Als agenten worden belaagd met vuurwerk, is dat met het illegale spul. En dat is nú al verboden. Wat ga je winnen met een algeheel verbod? Het draait volgens mij om handhaving.'

Het zijn niet de rotjes en pijltjes die het nieuws halen Koen Kampschreur, eigenaar Vuurwerk Outlet Gelderland

Uit een enquête van KiesKompas in samenwerking met LocalFocus bleek recent dat 63,1 procent van de inwoners van Gelderland vóór een totaalverbod is. En een week geleden was een meerderheid in de Tweede Kamer voor een einde aan gevaarlijk vuurwerk tijdens de jaarwisseling. 'Tegenstanders grijpen ieder jaar hun kans om iets tegen vuurwerk te doen', reageert Kampschreur. 'En dat is hun goed recht. Maar je kunt ook ieder pleziertje nekken, hè?'

Gezond verstand

'Mocht er echt een einde aan vuurwerk komen, dan is dat jammer van de traditie en van het vuurwerk. Maar weet wel: een prullenbak blaas je niet op met gewoon vuurwerk', gaat de Groessenaar verder. 'Misschien met een Cobra-6, maar niet met legaal vuurwerk. En overlast richting dieren houd je, helaas. Het zou fijn zijn wanneer mensen bij het kopen en afsteken gewoon hun gezond verstand gebruiken. En misschien kunnen mensen met een hond er op die ene dag ook rekening mee houden.'

Tekst gaat verder onder de foto.

Een Cobra-6 kan veel schade aanrichten. Foto: ANP

In de vuurwerkdiscussie wordt steeds een algeheel verbod aangedragen. Volledig zinloos, meent Laurens Arentz van Katan Vuurwerk. 'Het is heel simpel: de laatste drie dagen van het jaar mag vuurwerk in winkels worden verkocht. En dat vuurwerk mag op oudjaarsdag vanaf 18.00 uur worden afgestoken. Alle problemen die op 10, 15 en 20 december spelen komt door vuurwerk dat niet in de winkel is gekocht. Dat hebben mensen al ergens anders vandaan gehaald. Op de zwarte markt in Polen, Duitsland, Frankrijk of weet ik het waar. Dát moeten ze nu eens gaan aanpakken.'

Gedupeerde ondernemers

Bovendien, vult Koen Kampschreur aan, worden meerdere ondernemers gedupeerd bij een algeheel vuurwerkverbod. 'Sta er ook even bij stil dat een verbod voor de komende jaarwisseling financiële uitdagingen oplevert voor de handelaren en verkooppunten.'

Want die zijn volgens hem al bezig met orders voor de volgende jaarwisseling en hebben nog vuurwerk in opslag. 'Als je het dan verbiedt, kondig het dan ruim van tevoren aan. Tijdens de afgelopen jaarwisseling mochten er bijvoorbeeld voor het laatst Chinese rollen worden afgestoken. Daar heb ik rekening mee gehouden bij de verkoop, zodat ik niets overhield voor de volgende jaarwisseling.'