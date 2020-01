We zijn op zoek naar een reddende engel

'Ik ben op zoek naar een mevrouw die mij goed geholpen heeft. Maandag 30 december heb ik namelijk een aanrijding gehad rond 15 uur op de A2 van Geldermalsen naar Den Bosch ter hoogte van de Martinus Nijhoffbrug.'

'Er lag een hooibaal op de weg waar ik tegenaan ben gereden. Zelf was ik toen aardig in shock. Maar een mevrouw uit Varik had het ook allemaal zien gebeuren. Zij heeft mij vervolgens bijgestaan. Ik zou graag in contact komen met deze mevrouw.'

'Ik weet dat ze qua leeftijd ongeveer midden 30 was en ze moest dus richting Varik. Misschien zijn er mensen die het verhaal gehoord hebben en weten wie deze mevrouw is of misschien hoort ze het zelf. Dan kom ik graag in contact.'



Weet u meer en kunt u helpen? Reageer dan hieronder.