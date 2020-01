Renate knipt, kleurt en babbelt: 'Mensen vertellen meer dan tegen hun familie'

Precies 10 jaar heeft Renate Vermeer nu haar eigen kapperszaak in Apeldoorn. 'Mensen vertellen vaak meer over zichzelf dan ze tegen familie vertellen.'

Al vanaf de basisschool wilde ze kapper worden. 'In groep 3 föhnde ik al het haar van mijn moeder', vertelt Renate. Op haar veertiende begon ze al voorzichtig in de kapperszaak aan de Arnhemseweg, die ze dus alweer 10 jaar terug overnam.

Puberruimte opgedoekt

Er is een damessalon en een herengedeelte, maar ook een speciale kinderafdeling. Zo kan iedereen in eigen vertrouwde omgeving geholpen worden. De puberruimte is laatst toch weer opgedoekt: 'Er was te weinig belangstelling voor, pubers willen ook gewoon als volwassenen worden behandeld.'

Renate is kapper in hart en nieren: 'Je hebt te maken met verschillende mensen, van jong tot oud. Van het knippen van een baby tot het indraaien van rollers bij oudere dames. Mensen doen hun verhaal in de stoel. Vaak vertellen ze meer over zichzelf dan ze eigenlijk willen. Het leuke is natuurlijk om dat te onthouden en zes weken later een upgrade te krijgen van die verhalen.'

'Ik houd van het vak'

Het kappersvak verandert ook telkens. Baarden zijn belangrijk en krullen zijn weer in. En verven natuurlijk. 'Ik schat dat wel 80 procent hier met een kleurtje weggaat. Maar het moet wel bij je passen. Er is niets ergers dan een echtpaar waarbij de man grijs is en de vrouw prachtig gekleurd haar heeft. Dan sla je de plank mis.'

Veel tijd heeft Renate niet naast haar drukke kapperszaak. 'Alleen in oktober, de rustige tijd, dan ga ik graag met mijn man op vakantie.' Costa Rica, Australië, Egypte: Renate heeft ze allemaal gezien. Maar telkens komt ze toch weer terug in haar kapperszaak: 'Ik houd van het vak en het babbelen met de klanten. Soms weet ik meer van ze dan hun eigen familie.'

