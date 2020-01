Multimediaspektakel in Elburg en Nunspeet, met Arin (9) in de hoofdrol

De presentatie van de plannen was op de Paasheuvel in Vierhouten. Dat is een bijzondere plek, omdat daar in de oorlog het 'Verscholen Dorp' zat, een schuilplaats voor onderduikers in de bossen. In oktober 1944 werd die schuilplaats ontdekt door de Duitsers en moesten 80 onderduikers vluchten. En juist op deze plek wordt de voorstelling straks ook opgevoerd.

'De Paasheuvel kennen veel mensen als campingterrein, maar het gebouw was in de oorlog bezet door de Duitsers', legt Sander Klugt uit. Hij is de voorzitter van Stichting Blijdeheidekat. Deze stichting - die eerder al verantwoordelijk was voor de Nunspeetse 'Passie' - is samen met de Stichting 8081 uit Elburg verantwoordelijk voor 'Het Gevoel Van Vrijheid'. 'Onder ons was de kelder waar acht onderduikers gevangen hebben gezeten die moesten vluchten uit het Verscholen Dorp toen dat werd ontdekt door de Duitsers', vervolgt Sander. 'Ze hebben hier gevangengezeten en werden uiteindelijk gefusilleerd. Een bijzondere plek dus om hier straks de voorstelling te gaan spelen.'

Virtuele decors

Het belooft een grootse productie te worden met een podium van 18 meter waarop een combinatie van echte en virtuele decors te zien zullen zijn. De 9-jarige Arin Pavel speelt een van de hoofdrollen. 'Het meest emotionele stuk is dat ik wordt doodgeschoten en in een kuil wordt gegooid', vertelt Arin. 'Maar het gebeurt niet echt', stelt hij ons gerust. 'En daar ben ik erg blij om'.

In het stuk zitten echte verhalen verwerkt van families uit de oorlog. Om fouten te voorkomen is er daarom contact met de nabestaanden. 'Alleen vinden die het over het algemeen niet heel erg prettig om over die tijd te praten', aldus Klugt. 'Dus de meeste informatie hebben we uit wat er uit die tijd is opgeschreven. Maar het is een bijzonder en belangrijk verhaal om te vertellen', aldus de voorzitter.

De voorstelling wordt op 17 en 18 april in Vierhouten opgevoerd en op 1 en 2 mei in Elburg.