Veruit de meeste politiezaken blijven onopgelost: 'Zonder meer zorgelijk'

Woensdag werd bekend dat het aantal misdrijven in Oost-Nederland voor het eerst in jaren weer is toegenomen. Er werden in 2019 ruim 123.000 misdrijven gepleegd, een stijging van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar werd 31 procent van de zaken opgelost.

'Natuurlijk zouden we graag een hoger percentage zien. Maar dan moet je wel een fors grotere capaciteit hebben, bij de politie maar ook bij het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Dat is niet zo', aldus Bruls.

'Zonder meer zorgelijk'

Dros noemt de cijfers 'zonder meer zorgelijk'. De politie staat volgens hem 'de komende jaren voor een geweldige uitdaging', omdat er weer veel mensen weggaan. Ook is er sprake van vergrijzing. 'Dat gaat absoluut iets betekenen voor de inzetbaarheid. Aan de andere kant denk ik: het moet ons ook weer uitdagen om innovatief te zijn en andere manieren te vinden om ons werk zo goed mogelijk te doen.'

Ook Bruls beseft dat er op korte termijn geen extra politiemensen bijkomen. 'Dus moet je kijken hoe je als politie zelf je bedrijfsvoering slimmer inricht, om toch zo veel mogelijk mensen in recherche en op straat te hebben.' Dros: 'Alleen maar hard roepen dat er mensen bij moeten komen, ik kan het doen, maar ze zijn er morgen niet.'

'Voor mij is het klaar'

Bruls maakte zich bij de publicatie van de jaarcijfers nog maar eens hard voor een verbod op consumentenvuurwerk. Zo'n 1200 agenten waren in Overijssel en Gelderland tijdens de laatste nacht van het jaar op de been, terwijl politie en OM dus met capaciteitsproblemen kampen. 'Het is onverantwoordelijk dat 90 procent van de politiemacht in Oost-Nederland tijdens de jaarwisseling paraat moet staan. Voor mij is het klaar', aldus Bruls.

