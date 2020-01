Vordenaren willen trajectcontrole op 'gevaarlijke' N319

Bewoners van de Zutphenseweg in Vorden trekken aan de bel bij de provincie. Ze vinden dat de N319 tussen Vorden en Warnsveld zo gevaarlijk is, dat er maatregelen moeten worden genomen.

Middels een brief vragen ze het provinciebestuur om de veiligheid te verbeteren. Een trajectcontrole zou wat hen betreft een stap in de goede richting zijn, net zoals onlangs is geïnstalleerd tussen Brummen en Eerbeek. Hiermee wordt dag en nacht de snelheid gemeten, over een langere afstand.

'Motoren gebruiken de weg als racecircuit'

Volgens aanwonenden wordt er - ondanks incidentele controles - met hoge snelheden gereden en wordt er gevaarlijk gepasseerd op het wegdek tussen Vorden en Warnsveld.

'Met name vanaf de lente tot het najaar gebruiken motoren de weg regelmatig als racecircuit', schrijven ze in de brief aan de provincie. 'Dit levert veel gevaar en overlast op bij onder andere afslaan en oversteken.'

Een ander alternatief is in de ogen van de Vordenaren het verlagen van de maximumsnelheid van 80 naar 60 km per/uur. Bewoners denken dat het daardoor overzichtelijker wordt.

'Oversteken is nu een punt, helemaal met kleine kinderen', laat een van de buurtbewoners weten. Ze noemt de huidige situatie 'verschrikkelijk' en er zouden ook regelmatig ongelukken gebeuren.

Tegen het verkeer in fietsen om over te steken

Om met de fiets veilig over te steken gebruiken aanwonenden nu de rotonde bij Vorden. Hiervoor moeten ze alleen wel omfietsen, en op de heen- of terugweg tegen het verkeer in rijden, omdat het fietspad eenrichtingsverkeer is.

'Dat is lastig en dat zorgt ook vaak voor irritatie bij andere fietsers op het fietspad.' Als er langzamer wordt gereden hopen de Vordenaren dat dit probleem wordt opgelost.