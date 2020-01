'Niet elke gemeente is klaar voor nieuwe jeukrups-invasie'

Deskundigen waarschuwden gemeenten in Gelderland in 2018 zich voor dit jaar goed voor te bereiden op de jeukrups, er diende zich namelijk een zachte winter aan. Toch is niet elke gemeente goed voorbereid, zei Bastiaan Meerburg woensdag op Radio Gelderland.

'Heel veel gemeenten hebben besloten preventieve maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door het inzetten van natuurlijke vijanden van de rups en het maken van afspraken met aannemers op het gebied van preventieve bestrijding', zei hij. 'Er zijn ook nog veel gemeenten die nog helemaal geen actie hebben ondernomen. Dat baart wel zorgen. Het is belangrijk dat gemeentes voorbereid zijn.'

Duurzame aanpak: aaltjes

Dat kan onder meer door de eiken te bespuiten met bacteriepreparaten of door nematoden (aaltjes) in te zetten. Deze diertjes bestrijden plagen als jeukrupsen op een duurzame manier.

De gevreesde jeukrups. Foto: archief Omroep Gelderland

Aaltjes dringen bij de larven naar binnen. Vervolgens komen vanuit de aaltjes bacteriën vrij. De larven van de jeukrups gaan daaraan dood. In de dode larven vermenigvuldigen de aaltjes zich snel en daarna zoeken ze nieuwe 'slachtoffers', schrijft het KAD op zijn website.

'Je moet hele jaar actief zijn'

Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid om zich te wapenen tegen de invasie dit jaar van de eikenprocessierups, vindt Meerburg. 'Eigenlijk moet je het hele jaar door actief zijn.' Gemeenten moeten volgens hem nú afspraken maken om in april te kunnen spuiten met die preparaten dan wel door gebruik van die aaltjes.

Moet een gemeente wel nieuwe eiken planten?

Daar moet het niet bij blijven, aldus Meerburg. 'In mei en augustus heb je de curatieve bestrijding, dan moeten de rupsen worden opgezogen. Ook daar moeten gemeenten afspraken over maken. Het nadenken over het aantal eiken in jouw gemeente hoort daar ook bij. Bijvoorbeeld bij het planten van nieuwe bomen. Moeten dat eiken zijn of kies je voor een andere soort?'

Zachte winters zijn van invloed. De KAD-directeur: 'Normaal komen de eitjes van de rups in april uit, maar bij zachte winters gebeurt dat eerder. Als het straks in februari niet echt gaat vriezen, komen die eitjes eind maart al uit. Dan moet je half april al aan de bak met je preventieve bestrijding.'