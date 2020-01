Poppenspel Braamt doorstaat tand des tijds

'Ik vond de voorstelling hartstikke leuk', zegt bezoeker Sjaakie Meijerink. 'Het was ontzettend leerzaam en ook dat de kinderen mee konden doen met alles. Het is beter dan al die moderne dingen.' Meijerink vindt vooral de iPads een doorn in het oog: 'Daar moeten ze echt achter weg. Ze moeten lekker buitenspelen.' Bij Het Land van Jan Klaassen gaat de opkomst van de digitale wereld hand in hand met de traditie van de poppenkast. 'Poppen zullen nooit vervangen worden', geeft poppenspeler Roel Walta aan. 'We gebruiken digitale hulpmiddelen, zoals videoprojectie, in ons voorstelling. Jan Klaassen gaat mee met de tijd van nu.'



Wijlen Marius Prein was de grondlegger van Het Land van Jan Klaassen. Hij begon zeventig jaar geleden met een reizend poppentheater, dat zo'n dertig jaar later uitgroeide tot het huidige kinderpretpark in Braamt. Volgens de poppenspelers wordt Prein nog weleens gemist. 'Wat ik aan hem mis, is dat ik niet meer even kan afkijken van 'hoe deed hij dat eigenlijk ook alweer?'', aldus Walta. In 2020 wordt het zeventigjarig bestaan van het grootste poppentheater van Nederland gevierd. Walta ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. 'Het is juist mooi dat wij nu in deze digitale tijd nog steeds een functie hebben.'