'Ik dans van binnen', na jarenlange strijd krijgt Zetten een algemene begraafplaats

De Raad van State heeft woensdag besloten dat de algemene begraafplaats in Zetten er mag komen. Omwonenden wilden dat de hoogste algemene bestuursrechter het plan zou tegenhouden, maar die veegde hun bezwaren van tafel. De initiatiefnemer van de begraafplaats is dolblij met de uitspraak. 'Ik dans helemaal van binnen', jubelt Lida van de Voorde.

Het plan voor de nieuwe begraafplaats deed de gemoederen in het dorp hoog oplopen. Jarenlang is er over gesteggeld.

De verkeersveiligheid zou volgens omwonenden niet goed zijn bekeken, want de rouwstoeten moeten via een kleine straat naar een nog aan te leggen parkeerterrein.

Alternatieve route afgewezen

De buurtbewoners kwamen daarom met een alternatieve route, maar die wees de rechter af. De ontsluiting via de Burgemeester Lewe van Aduardstraat naar de Sleënburgsestraat en Hoofdstraat is de beste optie, zo werd duidelijk tijdens de rechtszaak. De 16 begrafenissen die er per jaar zullen plaatsvinden, moeten volgens de rechter niet voor problemen zorgen.

Zie ook: Inwoners Zetten twijfelen aan nieuwe 'algemene' begraafplaats

Omwonenden hadden graag meer betrokken willen worden bij het opstellen van het plan. Maar burgerparticipatie is niet wettelijk verplicht, zo staat in de uitspraak.

Zielsblij

Initiatiefneemster Lida van de Voorde werd de afgelopen jaren vaak op straat aangesproken door Zettenaren die zich afvroegen of de begraafplaats er nog ging komen.

Deze woensdag kan ze hen een definitief antwoord geven: ja de begraafplaats komt er. Van de Voorde is dolblij dat het eindelijk zover is. Ze appte en belde gelijk een aantal van haar kennissen om het goede nieuws door te geven. 'Degene die ik sprak, waren zielsblij.'

'Nooit gedacht dat het zo lang zou duren'

Een van hen is een mevrouw die niet bij naam genoemd wil worden. 'Het is niet alleen mijn verhaal, het is een grote groep ouderen die al jaren wacht', zegt ze terwijl ze achteroverleunend in een luie stoel naar een foto van haar overleden man kijkt.

Haar echtgenoot overleed drie jaar geleden. In het dorp was geen plek om hem te begraven. Omdat ze dachten dat er snel een nieuwe begraafplaats zou komen in Zetten, koos het echtpaar voor crematie. De as van haar man bewaarde de Zettense in een urn.

'Ik wacht tot ik die in het dorp kan begraven. Ik had nooit gedacht dat het zo lang zou duren.' Dat de algemene begraafplaats er nu alsnog komt, maakt haar heel erg blij.