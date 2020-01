Fikse taakstraf geëist na mishandeling van presentator BNNVARA

door Sven Strijbosch

In het programma van de BNNVARA-presentator komen mensen aan het woord die boos zijn. Tijdens de bewuste uitzending beklaagden een aantal studenten zich over de staat van hun woning in de Waalstad. Deuren konden niet op slot, de brandbeveiliging was niet op orde en de ketel was sterk verouderd.

Rake klappen

Toen ze huisbaas Ton Hendriks daarmee in augustus 2017 confronteerden op kantoor liep het vreselijk uit de hand. De sfeer werd plots grimmig en de vastgoedmagnaat deelde samen met zijn zoon rake klappen uit, zo stelt het OM. Tegen de zoon van de vastgoedbaas is 180 uur (daarvan is eveneens 80 uur voorwaardelijk) taakstraf geëist. Hij is volgens de officier van justitie verantwoordelijk voor het ernstigste letsel bij Tim Hofman en zorgde dat de vlam in de pan sloeg.

Hofman hield veel klachten aan het geweld over en zat maanden thuis. Het ging om een gebroken kaak, een lichte hersenschudding en nekletsel.

De cameraploeg filmde de confrontatie. Hendriks probeerde tevergeefs te voorkomen dat de beelden werden uitgezonden op televisie. De Nijmegenaar heeft wel meerdere malen zijn excuses gemaakt aan Hofman.

Advocaat wil vrijspraak

Vader en zoon Hendriks werden bijgestaan door de bekende advocate Bénédicte Ficq. Zij pleit voor vrijspraak en vindt dat maar weinig bewijs overeind blijft. Tim Hofman was zelf niet bij de zaak aanwezig door een crematie. Wel sprak hij een videoboodschap in.

De politierechter doet normaal gesproken direct uitspraak, maar besloot dit nu pas over twee weken te doen door het lange verweer van Ficq.

Hendriks biedt Hofman 60.000 euro

Naast de strafzaak loopt er ook nog een zaak over de schade die Hofman zou hebben geleden. Ton Hendriks gaf tijdens de rechtszitting aan 60.000 euro te hebben geboden, maar dat zou niet genoeg zijn geweest.

De bewuste uitzending mocht na een kort geding gewoon worden uitgezonden en is hieronder te zien.



