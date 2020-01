Tomas Hajek hoopt dat Sturing hem wel een basisplaats geeft

'Verschrikkelijk wil ik het eerste half jaar niet noemen', zegt de 28-jarige verdediger. 'Ik zal niet liegen, het is vervelend dat ik niet speel. Het was daardoor een slecht half jaar. Maar ik kwam naar Nederland en mijn familie is daar ook blij mee. Voor nieuwe spelers is de eerste seizoenshelft altijd lastig, maar nu wil ik inderdaad wel meer gaan spelen. Ik hoop dat ik die kans krijg.'

Dinsdag was daar de eerste aanzet toe. De Tsjech kreeg naast Danilho Doekhi een basisplaats in de oefenwedstrijd tegen Servette, op het trainingskamp in Portugal. 'Dat was wel goed voor mij, nu ben ik even blij want dan kan ik laten zien wat ik kan. Maar ik weet niet per se of dit een nieuwe kans is voor mij. We hebben zaterdag nog één oefenwedstrijd voor de competitie en dan zal ik zien of ik speel.'

'Ik hoop dat hij mij in de basis zet'

Hajek vindt dat hij qua niveau niks onder doet voor zijn concurrenten Danilho Doekhi en Armando Obispo. 'Maar de coach bepaalt wel wie speelt. Ik moet nu aan Sturing laten zien wat ik kan, ik hoop dat hij mij in de basis zet.'