Mañana Mañana genomineerd voor prijs

Het festival dingt mee om de prijs samen met Trailerfest, Into The Great Wide Open, Welcome To The Village, A Festival Downtown, Valkhof Festival, Grasnapolsky, Sniester, Mandala Festival en Baroeg Open Air. Het is voor het eerst dat de NMI-Awards worden uitgereikt. Volgens de organisatie draaien de awards om de mensen achter de schermen, oftewel om diegene die 'het mede mogelijk maken'. Wie er precies achter de awards zitten, is echter zelf ook nog onduidelijk. De awards zullen worden uitgereikt op Eurosonic Noorderslag in Groningen op 16 januari.



Mañana Mañana is niet het enige Achterhoekse tintje in de nominatielijst. Ook Frank Satink, programmeur van de Zwarte Cross, is genomineerd. Hij maakt kans op een award in de categorie 'Grootste Muziek Man' en strijdt tegen Frank van der Lende (3FM), Immanuel Spoor (On Track Agency), Ron Euser (MOJO) en Roel Coppen (Friendly Fire). De winnaars worden gekozen op basis van stemmen van het publiek.