VIDEO | Brandstichting zonnestudio te zien op bewakingsbeelden

De politie ziet een mogelijke link tussen twee uitgebrande bestelbussen en de aangestoken brand in een Arnhemse zonnestudio afgelopen zomer. In de bestelbussen werden spullen gevonden van de overleden ex-partner van de zonnebankeigenaresse.

De brand werd aangestoken in de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 augustus bij zonnestudio Sunique in winkelcentrum Rijkerswoerd. Een paar dagen eerder brandden 's nachts twee bestelbussen uit op het Arnhemse industrieterrein De Overmaat. Eén van die bussen heeft volgens de politie een link met de zonnestudio. Er zijn spullen van de overleden ex-partner van de eigenares van Sunique in gevonden.

Zwarte hoodies

Camerabeelden van de zonnestudio, dinsdag uitgezonden in het tv-programma Opsporing Verzocht, geven meer aanwijzingen zien over wat er is gebeurd die nacht. Twee mannen met zwarte hoodies op een scooter zijn te zien bij de achteringang van de zonnebank. De bijrijder stapt af, sprenkelt benzine bij de deur en over de stoep en steekt de vloeistof aan.

Getuigen alarmeerden op tijd de brandweer, die kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen appartementencomplex. De daders zijn nog voortvluchtig.

Aanwijzingen

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee brandstichtingen en is heeft nog een aantal aanwijzingen. Kort voor de brand op De Overmaat is op camerabeelden een witte Ford Focus op het industrieterrein te zien. De scooter die de daders gebruikten is waarschijnlijk een ouder model Piaggio Zip en vermoedelijk donkergroen van kleur. De benzine waarmee de brand werd aangestoken, zat in een zwarte jerrycan met gele dop

Mensen die meer weten kunnen contact opnemen met de Politie Opsporingstiplijn op 0800 - 6070.

