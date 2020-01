Burgemeester Berkelland pleit voor 'second opinion' bezuinigingen brandweer

Burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland pleit voor een second opinion als het gaat over de bezuinigingen bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). Dat heeft hij dinsdagavond de commissieleden van de gemeente toegezegd.

De VNOG moet fors bezuinigingen en stelt dat de korpsen van de 22 gemeenten met minder voertuigen ook voldoende zijn uitgerust om branden te bestrijden. Als de plannen doorgaan, raken twaalf brandweerposten hun tweede tankautospuit kwijt. Er zijn veel zorgen in de Achterhoek en op de Veluwe.

'Ik ben me rotgeschrokken'

'De brief van de vakvereniging voor brandweervrijwilligers die onlangs verstuurd is naar de Veiligheidsregio en naar de gemeenten geeft mij een aanknopingspunt om om een onafhankelijk onderzoek te vragen.'

In die brief schrijft de vakvereniging voor brandweervrijwilligers dat de veiligheid van mensen in gevaar komt als de bezuinigingsplannen door gaan. 'Ik ben me rotgeschrokken toen ik die brief las. Ze doen nogal stevige uitspraken over het wel of niet voldoen van de bezuinigingen aan wettelijke eisen.'

Zorgen over werkdruk vrijwilligers

Van Oostrum zei tijdens de vergadering dat hij zich ernstige zorgen maakt over de effecten van de nieuwe verdeling van het materiaal. Ook maakt hij zich zorgen over de werkdruk van de vrijwilligers. 'Feit is dat straks alle uitrukken gedaan worden door minder vrijwilligers. Ik maak me ernstige zorgen over de belastbaarheid van deze vrijwilligers.' Daarnaast is het volgens hem extra zuur dat de bezuiniging bij de VNOG geen effect heeft op de bijdrage die gemeente Berkelland betaalt, die bijdrage stijgt.

Volgende week woensdag (15 januari) praten de 22 burgemeesters over de bezuinigingen.