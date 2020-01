'Het is hier fantastisch', volleybalsters winnen in sfeervol Apeldoorn

De sfeer zit er deze avond goed in, in Apeldoorn. Veel mensen zijn in het oranje gekleed en met papieren klappers wordt veel herrie gemaakt. ‘Ik zit hier een beetje toevallig', zegt een mevrouw. ‘Ik dacht kaartjes voor donderdag besteld te hebben, maar ik vergiste me in de datum. Nu zit ik er vandaag ook. En donderdag.’

Onder een daverend gejuich trekt Nederland de eerste set binnen. Het was spannend. De Oost-Europese dames kwamen in de beginfase op een ruime voorsprong. Maar stukje bij beetje ging Nederland minder slordig spelen en trok toch aan het langste eind.

'Ze maken er altijd een feestje van'

‘Samen met mijn zus ga ik naar heel veel volleybalwedstrijden. De sfeer hier is fantastisch. Die meiden maken er ook altijd een feestje van', zegt een enthousiaste dame op de tribune. Ze ziet Nederland de tweede set zonder al teveel problemen binnenslepen. De dj laat het aantal decibellen meer en meer oplopen en ook het publiek laat zich meer en meer horen.

Oranje is de nummer zes van de wereld en eigenlijk de grote favoriet op dit kwalificatietoernooi. Woensdag speelt het tegen Bulgarije en donderdag tegen Polen. Zaterdag en zondag staan de halve finale en finale gepland. Zover is het nog niet, maar de kans dat Oranje die halve finale haalt is dinsdagavond wel gestegen.