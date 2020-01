Ook trainer Sturing ziet 'veel pluspunten' bij Vitesse ondanks nederlaag

'Ik ben natuurlijk wel ziek van dit verlies, dat ben je altijd als je verliest. Dat zie je ook aan de jongens en dat moet ook. Maar je hebt dan altijd van die trainers die dan zeggen: ik heb heel veel pluspunten gezien. En ik kan je zeggen, dat heb ik ook', lacht de coach na afloop.



Foto: Paul Meima

Het clubicoon is pas vier dagen aan het trainen bij Vitesse en was wel positief over het spel van de Arnhemmers. 'Ik heb, vooral in de eerste helft, heel veel teruggezien van die vier dagen training. De intentie is druk te zetten en balbezit te hebben en ik zie dat het nog in alle facetten beter kan. Maar ik zie ook dat de jongens begrijpen waar ik over praat en wat ik wil, dat is de grootste winst voor mij.'

Speelwijze kost energie

Vitesse kon de speelwijze die Sturing voor ogen heeft, maar 25 minuten volhouden. 'Maar zelf hadden we gedacht dat ze het maar 15 a 20 minuten zouden kunnen, dat was dus een meevaller', stelt de coach. 'Ik weet dat er fysiek behoorlijk wat bij moet, daarom trainen we ook pittig. Deze speelwijze kost gewoon veel energie.'