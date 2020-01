Peter Hofstede weer in onzekerheid over toekomst bij De Graafschap

De Oosterbeker is bezig aan zijn vijfde seizoen bij De Graafschap. Vorig seizoen stond de positie van Hofstede ter discussie na een teleurstellende eerste seizoenshelft in de eredivisie. Uiteindelijk kreeg de clubman toch het voordeel van de twijfel en tekende hij voor een jaar bij.

Doorgroeien

Dit seizoen kocht Hofstede wat beter in en stond De Graafschap zelfs even bovenaan, al speelt De Graafschap nu een niveau lager in de eerste divisie. 'Het is moeilijk te vergelijken. In de eredivisie was het afgelopen seizoen qua budget lastig. Na de winterstop kregen we een extra injectie. Nu hadden we sneller een as staan en was er meer vertrouwen. De afgelopen seizoen is er sowieso wat meer rust gekomen en financiële stabiliteit. Maar je kunt pas echt doorgroeien als je nu weer promoveert en daar ook blijft.'

Onzekerheid

Hofstede hoopt zelf op een zesde seizoen als technisch manager. Deze maand nog krijgt hij uitsluitsel. Continuering van zijn dienstverband in Doetinchem lijkt er wel goed uit te zien. 'Ik heb het enorm naar mijn zin en denk dat we stappen gemaakt hebben. Maar die onzekerheid voor mij is er inderdaad elk jaar. Ik kan daar van alles van vinden, maar zal me er toch bij neer moeten liggen wat de Raad van Commissarissen beslist.'

Ontspannender

Het is duidelijk dat Hofstede al een gevoel heeft welke kant het opgaat, maar daar wil hij niet uitgebreid op ingaan. 'Het is spannend. Soms kun je zaken wel wat makkelijker inschatten. Vorig jaar stonden we onderaan en was het zorgwekkend. Er was ook kritiek van supporters op mij. Daar hoeven we niet omheen te draaien. Nu is het wat ontspannender, hoewel ook het willen promoveren druk met zich meebrengt.'

Kwetsbaar

De Graafschap wil zich de komende dagen nog versterken en is volgens Hofstede zowel in de eredivisie als in diverse buitenlanden aan het kijken. Een centrumspits staat bovenaan de lijst. 'Nu Thomassen is vertrokken, zijn we daar mager bezet. Als er iets met Ralf Seuntjens gebeurd ben je kwetsbaar. Het liefst hadden we nu iemand gehad, maar ook nu geldt weer dat kwaliteit voorop staat. In de eerste divisie is het iets makkelijker om beschikbare spelers te vinden, maar wat je haalt moet echt goed zijn.'