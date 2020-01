Kledingwinkel Didi failliet

Didi heeft meerdere vestigingen in Gelderland, waaronder in Nijmegen en Arnhem. De winkels blijven voorlopig open terwijl gewerkt wordt aan een doorstart, meldt de curator. Het is nog onduidelijk of de webwinkel weer open gaat. Dinsdagavond is de webshop van Didi niet bereikbaar, meldt de keten.

Didi had maandag uitstel van betaling gekregen, maar een dag later blijkt dit niet te hebben gebaat. Didi heeft in heel Nederland 350 medewerkers voltijd in dienst. Ook andere damesmodezaken zijn in financieel slecht weer. Maandag bleek nog dat kledingwinkels Promise en Steps een groot aantal winkels sluiten.

Modeketen Didi heeft 81 vestigingen door heel Nederland.

