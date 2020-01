'Wijnen, wijnen, wijnen', maar dan net even anders

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Arine van Leenen van Betuws Wijndomein ziet dat hun productie de afgelopen jaren is verdubbeld. Sinds vier jaar produceert ze met haar man de alcoholvrije wijn Betuwse Bruis, met hun wijngaard in Erichem. 'Er is een enorme vraag naar. Niet alleen van mensen die zwanger zijn of vanuit hun geloofsovertuiging niet willen drinken.'

Volgens Van Leenen wordt non-alcoholische wijn veel geserveerd in restaurants als aperitief. 'Het is een mousserende druivensap. We oogsten de druiven iets eerder, zodat het nog mooie, frisse zuren en veel aroma heeft. Die frisse zuren maken speeksel aan. Dat is lekker, net voordat je gaat eten.'