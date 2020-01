'Vuurwerk verbieden is niet de oplossing', waarschuwt commissaris van de Koning

Voor Berends was het de eerste jaarwisseling als commissaris, nadat hij 15 jaar burgemeester was in Harderwijk en Apeldoorn. 'Ik heb één vuurwerkpot afgestoken en ik vind het nog een feest om dat te zien ook. Maar alles wel netjes', zegt hij.

'Bezint eer ge begint'

Vanuit zijn bestuurservaring weet hij dat handhaving moeilijk is bij een verbod. 'Dat is geen zwaktebod. Het betekent dat je goed moet realiseren dat een maatregel een hele andere reactie kan oproepen dan je zelf wilt. Bezint eer ge begint.'

Incidenten tijdens oud en nieuw, zoals het bekogelen van hulpverleners in Ede, noemt Berends 'absoluut ontolereerbaar'. Maar een vuurwerkverbod is 'behoorlijk risicodragend', stelt hij. 'En overweeg goed wat je dan doet.'

Steeds meer burgemeesters spreken zich uit voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Zo wijst burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen op de gevaren voor mens en dier. 'En anderzijds de kolossale inzet van hulpdiensten, die ik echt wel op andere plekken liever zou besteden.'

Bruls wil in ieder geval het vuurwerk verbieden waar je mee kunt gooien. 'Want dat is het grote risico. Dan kunnen we daarna wel de stap maken om het helemaal te verbieden.'

In handen van professionals

Scott van den Broek van de Arnhemse CDA-fractie is voorstander van een lokale show. 'Het particuliere vuurwerk loopt ook de spuigaten uit. Het wordt steeds zwaarder, steeds gevaarlijker, dat kan zo niet langer', zegt hij.

Het voordeel van een lokale show is volgens hem dat het in handen is van professionals en je de kans op letsel en overlast beperkt. 'En je kunt daar een heel mooi en groot evenement van maken, waarin je dat verbroederende van het nieuwe jaar inluiden met elkaar door middel van vuurwerk wel in ere kunt houden.'

