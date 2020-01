Leerlingen Doetinchems Zone.college hebben duurzaam nieuw pand

Leerlingen van het Zone.college krijgen vanaf dinsdag les in het nieuwe pand aan de Gezellenlaan in Doetinchem. De moderne en duurzaam ingerichte locatie is opgericht, omdat het vorige gebouw verouderd was.

'Het oude gebouw stamde uit 1982 en was meerdere keren verbouwd', zegt directeur René Vijn. 'Nu hebben we een compact gebouw met moderne faciliteiten en veel groen.' Het ontwerp van de school is mede tot stand gekomen door de inbreng van een speciaal ECO-team, dat bestaat uit leerlingen. Aan hen de taak om de school duurzaam te maken.

Meer zuurstof voor de hersenen

'We wilde vooral meer groen', zegt leerling Bart Janssen. 'Dat zorgt voor meer zuurstof en dat is beter voor de hersenen. Zo kunnen wij ons straks een stuk beter concentreren in de lokalen.'

Maar duurzaam betekent ook gezond, en in dat kader heeft de school een nieuw watertappunt in de kantine gekregen. 'Wij willen er ook voor zorgen dat meer mensen water gaan drinken, want water is natuurlijk beter voor je dan een flesje cola', vertelt scholier Babs Berendsen.

Miljoeneninvestering

Het pand heeft negentien miljoen euro gekost, maar volgens de directeur hoeft die investering niet zozeer in geld te worden terugverdiend. Het afleveren van ontwikkelde leerlingen is voor hem de belangrijkste winst.

'Vroeger was het onze opdracht om leerlingen veel kennis bij te brengen', aldus Vijn. Volgens de directeur is de taak van de school nu meer gericht op het ontwikkelen van de leerlingen op persoonlijke gebied en op het gebied van communiceren. 'Daar is dit gebouw op ingericht.'