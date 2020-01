Vrouw vastgebonden met tiewraps bij gewapende overval op juwelier

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De overval vond dinsdag rond 13.00 uur plaats bij juwelier Istanbul Center in de Steenstraat. De dader kwam volgens Kaya 'netjes gekleed naar binnen' en vertelde dat hij over een paar maanden ging trouwen. 'Hij zocht een kostuum en voor zijn vrouw een trouwjurk', vertelt hij.

Overvaller weet te ontsnappen

Zijn schoonzus, die op dat moment alleen in de zaak was, nam de man mee naar achter in de zaak. 'Daar zei hij dat het een overval was en dat ze rustig moest blijven. Toen heeft hij een petje op gedaan en ging hij achter de toonbank alles inladen.'

De vrouw wist zich los te maken en is in paniek naar buiten gerend. Ze probeerde de dader op te sluiten, maar slaagde daar niet in. Wel liet de overvaller zijn wapen vallen, vertelt Kaya.

Tweede man in de auto

Na de overval zou de man de Boekhorstenstraat in zijn gerend. Volgens de politie is hij gevlucht in een oranje Volkswagen Polo, waar nog een andere man in zat. Er wordt nog naar hen gezocht.

In de zaak hangen volgens Kaya een stuk of negen camera's, waarvan de beelden worden teruggekeken. 'Het had verkeerd kunnen aflopen, want hij had een wapen bij zich. Ik ben blij dat er geen slachtoffers gevallen zijn.'

